Colombia se dispone a elegir entre la izquierda o un magnate

En esta combinacin de imgenes de archivo se muestra a los candidatos a la presidencia de Colombia que se medirn en el balotaje: Gustavo Petro (izquierda), el 17 de junio de 2018, y Rodolfo Hernndez, el 2 de junio de 2022, en Bogot, Colombia. La encuestas sealan que los dos aspirantes, ambos exalcaldes, estn prcticamente igualados desde que avanzaron a la segunda ronda de los comicios presidenciales que se celebrar el 19 de junio. (AP Fotos/Martn Meja, Fernando Vergara, archivos)

