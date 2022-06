Asesinos de fiscal Pecci son condenados a 23 años de cárcel

La polica presenta a los medios de comunicacin a cinco personas acusadas del asesinato del fiscal de Paraguay para casos de crimen organizado y narcotrfico, Marcelo Pecci, en la pista de un aeropuerto en Bogot, Colombia, el mircoles 8 de junio de 2022. Pecci fue asesinado el 12 de mayo por hombres armados en una playa colombiana al sur de Cartagena mientras estaba de luna de miel. (AP Foto/Fernando Vergara)

