Maduro retorna a Venezuela tras gira por 6 países aliados

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicols Maduro (centro), escucha a su homlogo iran, Ebrahim Raisi, durante su ronda de conversaciones en el Palacio de Saadabad en Tehern, Irn, el sbado 11 de junio de 2022. (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)

(Vahid Salemi, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu)