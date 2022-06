Agentes del sur de Florida dicen que se vieron obligados a dispararle a un oso; oficiales de Vida Silvestre no están de acuerdo

ROYAL PALM BEACH, Fla. – Los agentes del condado de Palm Beach afirmaron que no tuvieron más remedio que dispararle a un oso negro que merodeaba por un barrio residencial el fin de semana después de que un trampero no se presentara, pero los funcionarios estatales de la fauna salvaje no coinciden con su versión y su razonamiento.

Según un comunicado de prensa de la PBSO, los agentes respondieron a una llamada sobre un oso que vagaba por un barrio de Royal Palm Beach sobre las 8 de la mañana del sábado.

La mujer que denunció al oso dijo que estaba dentro de su porche trasero cubierto, un lugar donde sus hijos juegan habitualmente.

“El oso miró en su dirección, lo que le hizo temer por su vida y la de su familia”, dice el comunicado de prensa.

Mientras los agentes vigilaban al oso, la agencia dijo que acabó subiéndose a un árbol. La PBSO dijo que cuando el oso empezó a bajar los agentes y los funcionarios de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida empezaron a gritar y a golpear los árboles cercanos para asustarlo y que volviera a subir al árbol.

Eso funcionó, dijeron los agentes, pero el segundo intento del oso de bajar del árbol resultó ser el último.

Los agentes dijeron que, tras esperar “varias horas” a un trampero, el oso que bajaba del árbol suponía una amenaza inminente para la seguridad.

“Hay que señalar que el oso NO tenía ningún lugar por el que vagar con seguridad”, decía el comunicado de prensa. “El lugar del incidente y la zona circundante son barrios residenciales y, temiendo que el oso se adentrara en las comunidades residenciales y/o impidiera el flujo de tráfico en las carreteras adyacentes, la PBSO se vio obligada a tomar la decisión de disparar sus escopetas golpeando y matando al oso”.

Pero los funcionarios de la FWC ponen en duda esa versión.

WPBF, filial de ABC en West Palm Beach, habló con funcionarios de la FWC, que dijeron que habían determinado que lo mejor era dejar que el oso abandonara la zona por sí mismo y que no había ningún trampero implicado.

“Según la política de la FWC, a los osos que no suponen una amenaza inmediata para las personas se les da la oportunidad de marcharse por su cuenta”, dijo un portavoz de la agencia en un correo electrónico a WPBF. “Normalmente, estos animales encuentran un hábitat más adecuado sin intervención. En los casos en que el hábitat adecuado puede ser difícil de alcanzar, la política de la FWC también permite que se intente atraparlos. En este caso no esperamos a un trampero, ya que el personal de la FWC determinó que el mejor enfoque era dejar que el oso abandonara la zona por sí mismo”.

Se cree que el mismo oso ha sido avistado y fotografiado varias veces en una semana tanto en las zonas de Jupiter Farms como de Royal Palm Beach, informa WPBF.

Es ilegal matar a un oso negro en Florida sin un permiso de la FWC, a menos que suponga una amenaza para la vida humana, según el sitio web de la agencia.