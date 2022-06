Corte confirma juicio a Fernández de Kirchner por corrupción

La vicepresidenta argentina Cristina Fernndez habla durante una ceremonia para celebrar el centenario de la empresa petrolera estatal YPF en Buenos Aires, Argentina, el viernes 3 de junio de 2022. La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechaz el martes 21 de junio de 2022 una docena de recursos presentados por la vicepresidenta para anular el juicio que enfrenta por presunta corrupcin en la concesin de obras pblicas durante su presidencia (2007-2015). (AP Foto/Gustavo Garello)

