Perú vacuna contra influenza y COVID-19 al entrar invierno

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Residentes caminan en medio del fro y la espesa niebla en el barrio Ticlio Chico en las afueras de Lima, Per, en el primer da oficial de invierno, el martes 21 de junio de 2022. Las temperaturas en la capital son las ms bajas en 25 aos, segn el Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa del Per. (Foto AP/Martn Meja)