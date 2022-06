Boliviano rescata tejidos andinos y los convierte en zapatos

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Lidio Herbas trabaja en su taller de calzado con tejidos de los Andes en El Alto, Bolivia, el jueves 23 de junio de 2022. Herbas ha utilizado un colorido y clido tejido indgena quechua y aymara para fabricar zapatos con diseos juveniles para mitigar el fro invernal. (Foto AP/Juan Karita)