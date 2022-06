Sector petrolífero de Ecuador podría parar por protestas

Los manifestantes construyen una barricada durante las protestas contra las polticas econmicas del presidente Guillermo Lasso en el centro de Quito, Ecuador, el viernes 24 de junio de 2022. (AP Foto/Dolores Ochoa) (Dolores Ochoa, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)

QUITO – La infraestructura petrolífera de Ecuador tendrá que paralizar sus actividades en una semana si continúan la toma de pozos en la Amazonia y el bloqueo de carreteras por parte de manifestantes indígenas, dijo el viernes el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera. En declaraciones a The Associated Press, Vera expresó que si el conflicto continúa “creo que a fines de la semana próxima” ya no habrá producción y precisó que 1.086 pozos no están operativos, 900 de ellos de la empresa estatal Petroecuador y 106 de empresas privadas, especialmente en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Pastaza y Napo. Ecuador tiene un total de 2.220 pozos petrolíferos en producción, 1.600 de Petroecuador y 620 de compañías privadas, y el petróleo es el principal producto de exportación y la mayor fuente de ingresos de la caja fiscal, con aportes por alrededor del 30%. El ministro aseguró que el asedio intermitente y violento de grupos indígenas sobre las instalaciones ha causado pérdidas por 73 millones de dólares. Ad Debido a las protestas el gobierno se vio forzado a declarar el estado de fuerza mayor en la actividad petrolífera para protegerse de eventuales demandas y multas por incumplimiento de la entrega de crudo. Acerca de la provisión de combustibles, Vera dijo que hay problemas de abastecimiento de gasolina y gas de uso doméstico en nueve de las 24 provincias por la imposibilidad de que los tanqueros lleguen a destino por los bloqueos en las carreteras. Hace casi dos semanas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo, convocó a un paro nacional para exigir al gobierno del presidente Guillermo Lasso la reducción del precio de la gasolina de 2,55 a 2,10 dólares dólares el galón, la fijación por decreto de precios de productos agropecuarios y mayor presupuesto para la salud y la educación, entre otras demandas. La protesta ha incluido el bloqueo casi permanente de las principales carreteras y violentas manifestaciones especialmente en Quito que han dejado al menos tres manifestantes muertos y decenas de heridos, tanto entre los indígenas como entre policías y militares. Ad Consultado acerca de la situación de la minería industrial, que tiene dos grandes minas en producción, Vera señaló que han suspendido su producción a causa del cierre de vías “pero en la pequeña minería también hay pérdidas estimadas en 12 millones de dólares”. Sobre las presuntas amenazas de los manifestantes a la infraestructura de generación eléctrica, respondió que “en función de los datos de inteligencia vamos anticipándonos y vamos coordinando para que la infraestructura eléctrica en el país tenga seguridad".

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.