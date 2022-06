Tribunales cubanos condenan a artistas opositores

Archivo - Diplomticos de varios pases esperan fuera del edificio del tribunal donde se lleva a cabo un juicio contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcntara y Maykel Castillo en La Habana, Cuba, el lunes 30 de mayo de 2022. Los tribunales cubanos condenan a cinco y nueve aos de crcel Alcntara y Castillo, respectivamente, inform el viernes 24 de junio de 2022 la Fiscala General de la Repblica. (AP Foto/Ramn Espinosa/Archivo)

(Ramon Espinosa, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)