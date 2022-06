Se pronostica que el Posible Ciclón Tropical 2 se convertirá en Bonnie

La fuerte perturbación que hemos estado rastreando a través del Atlántico, anteriormente Invest 94L, fue designada Ciclón Tropical Potencial Dos por el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) a las 5 p.m. ET del lunes.

Aunque los cazadores de huracanes que volaron al sistema desde su puesto avanzado en Barbados el lunes por la tarde no pudieron “cerrar” un centro de circulación, es decir, medir los vientos de la superficie que rodean completamente el centro, para actualizarlo a un ciclón tropical en toda regla, informaron vientos con fuerza de tormenta tropical (vientos superiores a 38 mph) cerca del sistema.

Debido a que estos vientos ráfagas se acercarán a las Islas Windward o más al sur a partir del martes, el Centro Nacional de Huracanes emitió preventivamente su primer aviso de pronóstico completo sobre el sistema para permitir la emisión de avisos de tormenta tropical para Granada y Trinidad y Tobago, lugares no acostumbrados a frecuentes impactos de tormenta tropical debido a su fortuita geografía meridional.

Debido a que el Potencial Ciclón Tropical ya tiene vientos de fuerza de tormenta tropical, una vez que establezca un centro bien definido, probablemente será elevado a la tormenta tropical Bonnie, la segunda tormenta atlántica nombrada de 2022.

Temprano martes por la mañana en el satélite, el potencial ciclón tropical dos parecía un plato de huevos revueltos –no un gran elogio para un ciclón tropical en ciernes- pero en las últimas horas, la actividad de las tormentas eléctricas se ha consolidado cerca del centro de mayor tirada.

Los Cazadores de Huracanes de la Fuerza Aérea se organizaron en St. Croix en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos durante la noche para una investigación temprano por la mañana sobre el sistema, ahora ubicado a unas 300 millas al este de Trinidad, cerca de la costa noreste de Venezuela.

Hicieron su primer paso a través de donde estimamos que el centro naciente de la perturbación es poco después de las 7 a.m. ET. Aunque aún al principio de la misión, no han podido encontrar los esquivos vientos del oeste en el lado sur, lo que permitiría al NHC actualizarlo a Bonnie.

Una circulación bien establecida y coherente es crítica, y sin ella, la perturbación no tendrá los mecanismos para aprovechar las condiciones ambientales en gran medida propicias.

Su ritmo muy rápido, casi 25 mph, probablemente esté impidiendo su desarrollo y la posible interacción con la masa terrestre de América del Sur puede frenar aún más su crecimiento futuro.

Sin embargo, debido al ambiente propicio que se avecina, el Centro Nacional de Huracanes pronostica un fortalecimiento gradual, especialmente una vez que despeje América del Sur y llegue al Caribe occidental, donde podría convertirse en el primer huracán del Atlántico de 2022.

Se espera que el sistema afecte a Nicaragua, Honduras y partes de América Central para este fin de semana, pero la fuerte alta presión lo mantendrá bien al sur de Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Más allá del Potencial Ciclón Tropical, estamos rastreando otras dos perturbaciones en el Atlántico.

El área de baja presión en el Golfo - designada Invest 95L por el Centro de Huracanes - sigue desorganizada.

Los modelos sugieren una ventana estrecha para algún desarrollo el martes y el miércoles antes de que se mueva tierra adentro sobre el sur de Texas el jueves. De todos modos, el resultado será el potencial de fuertes lluvias a lo largo de la costa de Texas en áreas que podrían usar las lluvias.

Otra perturbación en el Atlántico tropical profundo a casi 1,000 millas al este del Potencial Ciclón Tropical Dos tiene bajas probabilidades de desarrollo. Viajará hacia el oeste-noroeste y hacia vientos de nivel superior más hostiles, lo que debería limitar su desarrollo.

Durante el fin de semana, puede afectar partes de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico con vientos racheados y fuertes lluvias, pero no es una preocupación para el sur de la Florida en este momento.