Familias lloran a niños guatemaltecos muertos en San Antonio

Magdalena Tepaz, centro, y Manuel de Jess Tulul, derecha, padres de Wilmer Tulul, esperan el inicio de una reunin comunitaria en Tzucubal, Guatemala, el mircoles 29 de junio de 2022. Wilmer y su primo Pascual, ambos de 13 aos, figuraban entre los decenas muertos encontrados dentro de un camin con remolque cerca de los patios de chatarra de automviles en las afueras de San Antonio, Texas, el lunes, en lo que se cree que es el episodio de contrabando humano ms mortfero en Estados Unidos. (Foto AP/Moiss Castillo)