Cuba: muere López-Calleja, líder miliar y ex yerno de Castro

HAVANA – El general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Raúl Castro y máximo director del sistema empresarial de las Fuerzas Armadas, falleció el viernes, informaron fuentes oficiales. Tenía 62 años. Tanto el Partido Comunista de Cuba (PCC) como los medios oficiales dieron a conocer el deceso del militar -quien fuera además ex yerno de Castro- debido a un paro cardiorrespiratorio. López-Calleja se desempeñaba como presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la enorme corporación que maneja los negocios de esa institución e incluye desde hoteles y tiendas, pasando por agencias de viaje hasta constructoras. El general era también miembro del Buró Político del Comité Central del PCC y diputado de la Asamblea Nacional, el Parlamento cubano.

