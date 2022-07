NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

July 1, 2022, 9:09 AM

Full Screen 1 / 2 Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved Agentes policiales y personal de emergencias trabajan en el lugar donde docenas de personas fueron encontradas sin vida dentro de un tractocamin y otras ms fueron trasladadas a hospitales, el lunes 27 de junio de 2022, en San Antonio, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

MEXICO CITY – Un resumen de las historias e imágenes más populares pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos: ___ Llamada telefónica de auxilio no es de migrantes muertos hallados en un camión en Texas LA AFIRMACIÓN: La cadena televisiva Telemundo difundió una llamada de auxilio que se realizó desde un camión ubicado a las afueras de San Antonio, Texas, donde el 27 de junio fueron encontrados decenas de migrantes muertos. LOS HECHOS: La grabación no es reciente, fue difundida por Telemundo en febrero de 2021. El 27 de junio por la tarde un empleado municipal escuchó un grito de auxilio desde un camión estacionado en una carretera secundaria a las afueras de San Antonio y en su interior encontró decenas de cadáveres, según informó el jefe de policía William McManus. Ad The Associated Press reportó el 30 de junio que, de acuerdo con las autoridades de San Antonio, en total 53 migrantes murieron: 46 de ellos fueron encontrados muertos dentro y cerca del camión de carga y otros siete perecieron posteriormente en hospitales, en un presunto intento de ingresar sin autorización a Estados Unidos. Otros permanecían hospitalizados. En redes sociales se retomó la información del hallazgo y comenzó a circular un video que incluye imágenes de tractocamiones, policías y patrullas. En la parte superior derecha se aprecia el logo de Telemundo y de fondo se escucha la grabación de una llamada que supuestamente se realizó desde el camión recientemente encontrado en San Antonio. En el audio un hombre pide auxilio al 911 y asegura que alrededor de 80 personas se encuentran atrapadas en una pipa (camión cisterna) de color blanco que se encuentra cerca de una carretera. También se escucha a la operadora haciendo varias preguntas al individuo y algunas voces y sollozos de otras personas. Al final se pierde la conexión. Ad El texto incluido en la publicación dice: “DIFUNDEN LLAMADA DE AUXILIO DE MIGRANTES PREVIO A LA TRAGEDIA. La llamada de auxilio de un migrante al 911 alertaba sobre el abandono del grupo en un tráiler, minutos más tarde autoridades los ubicaron sin vida en San Antonio #Texas #EEUU. Información Telemundo”. Pero esto es incorrecto. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el video fue publicado por primera vez en la web de Telemundo el 10 de febrero de 2021. En la historia se detalla que lo que se puede escuchar es la llamada de auxilio al 911 de decenas de migrantes encerrados en un camión. “La voz desesperada del inmigrante que llamó al 911 pedía auxilio desde la oscuridad del interior de un camión cisterna. Al fondo se oyen llantos y gritos pues les falta el aire. Las autoridades buscan el vehículo en los alrededores de San Antonio, Texas”, dice el texto. El mismo video se encuentra publicado el mismo día en el canal de YouTube de Telemundo. Ad AP informó que la llamada fue realizada el 8 de febrero de 2021. Días más tarde se reportó la detención de una persona relacionada con lo ocurrido. Hasta el 30 de junio el proceso de identificación de las víctimas seguía en marcha. Entre los muertos había 27 mexicanos, 14 hondureños, siete guatemaltecos y dos salvadoreños, indicó Francisco Garduño, jefe del Instituto Nacional de Migración mexicano. AP reportó que el número de muertos es el más alto jamás registrado en un incidente de tráfico de personas en Estados Unidos, según Craig Larrabee, agente especial en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio. — La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información. ____ Rusia, Turquía y Brasil no abandonaron la OMS LA AFIRMACIÓN: Rusia, Turquía y Brasil abandonaron la Organización Mundial de la Salud (OMS) en demanda de “un mundo libre”. LOS HECHOS: Un vocero de la OMS dijo a AP que no es verdad que esos países hayan abandonado el organismo. Además, las tres naciones aparecen como integrantes de la OMS en registros oficiales. Ad Publicaciones que circulan en Facebook dicen falsamente que Rusia, Turquía y Brasil abandonaron la OMS en demanda de “un mundo libre”. Las publicaciones han sido compartidas por usuarios críticos de la OMS y de las medidas que ha recomendado para prevenir contagios de COVID-19, como el distanciamiento social. Pero no es verdad que los tres países hayan abandonado el organismo, dijo a AP un vocero de la OMS en un correo electrónico. Además, los tres países aparecen en el sitio web oficial de la OMS como miembros del organismo. Un total de 194 naciones son consideradas integrantes de la OMS, de acuerdo con el sitio web del organismo internacional. También los tres países forman parte de la junta ejecutiva de la OMS que está conformada por 34 representantes de distintos países y que son expertos en salud. Las tres naciones también han implementado las medidas recomendadas por la OMS desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 como el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el lavado de manos. Ad Rusia y Brasil reafirmaron este 23 de junio su respaldo a la OMS y al liderazgo del organismo en el combate a la pandemia de COVID-19 en un comunicado emitido por el grupo de países BRICS. Esa agrupación de países está conformada por estas dos naciones más China e India. — El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información. ____ México no ha solicitado ayuda caritativa a EEUU LA AFIRMACIÓN: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó atrás sus solicitudes a Estados Unidos de levantar el bloqueo a Cuba y respetar la soberanía de los pueblos y ahora está pidiendo “limosna” a esa nación. LOS HECHOS: López Obrador no ha pedido ayuda caritativa o “limosna” a Estados Unidos. Lo que anunció el 24 de junio fue que en su gira por ese país propondrá un plan conjunto para combatir la inflación. El mandatario explicó que, entre otras cosas, dicho plan tiene como objetivo que Estados Unidos contribuya a la economía mexicana en compensación por el permiso de México para que ciudadanos estadounidenses crucen la frontera y llenen sus tanques de gasolina. Ad “Hay estadounidenses que ya se están abasteciendo de gasolina en México porque es más barata y tomamos la decisión de mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina”, señaló el mandatario. “Pero también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país, que ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente (Joe) Biden”. El presidente mexicano dijo estar seguro de que habrá buenos resultados. Una publicación compartida en Facebook señala que López Obrador está “pidiendo limosna a Estados Unidos″. “Ya se les olvidó su discursito de ‘soberanía’ y ‘levanten el bloqueo de Cuba’. Tomen morenistas: pidiendo limosna al imperio”, dice el texto que incluye la captura de pantalla de un tuit de la web de noticias mexicana Aristegui Noticias que dice: “#Entérate AMLO pedirá a Biden una ‘contribución a la economía’ de México para combatir la inflación”. Ad Pero esto no es correcto. El plan contra la inflación de López Obrador no ha sido presentado, pues la gira del presidente no ha iniciado sino que tendrá lugar el próximo mes de julio. Además, aunque en el tuit que aparece en la captura de pantalla no se menciona, la nota de Aristegui Noticias especifica que la “contribución económica” que buscará López Obrador forma parte de un plan antiinflacionario conjunto entre México y Estados Unidos, no algún tipo de ayuda caritativa o beneficencia. “Debido a que el aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos ha motivado a estadounidenses que viven en la zona fronteriza a cruzar a México para cargar combustible más barato, dado el subsidio que mantiene el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en su próxima visita a la Casa Blanca pedirá a Joe Biden que su gobierno realice una ‘contribución a la economía’ de México”, dice la web de noticias. Durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional el presidente explicó que esta petición forma parte de un plan conjunto de combate a la inflación que propondrá al mandatario estadounidense. Ad López Obrador dijo tener ya lista la propuesta y agregó que sería favorable, pero no dio más detalles. — Abril Mulato ___ Publicación atribuye tuit falso a senadora opositora mexicana LA AFIRMACIÓN: La senadora de la oposición mexicana Lilly Téllez declaró en un tuit que presentó una iniciativa de ley para sancionar a las personas que cuelguen su ropa interior en lugares visibles. LOS HECHOS: AP no encontró ninguna evidencia de que la legisladora del opositor Partido Acción Nacional (PAN) haya publicado un tuit semejante ni que haya presentado una iniciativa de ese tipo. Además, la legisladora dijo a AP que no es verdad que haya publicado algo así. Publicaciones que circulan en Facebook y Twitter muestra el tuit apócrifo para decir que Téllez presentó la iniciativa para sancionar a quienes cuelguen su ropa interior en lugares visibles. “Y que sea considerada una falta a las buenas costumbres por lo que pedimos que se apliquen multas de hasta 400 salarios mínimos y 72 horas de prisión a quienes incurran en estas acciones”, dice el tuit falso que muestra la fotografía y nombre de usuario que Téllez utiliza en Twitter. Ad Usuarios comentaron con críticas a la legisladora en la publicación que ha sido compartida en grupos dedicados a difundir contenidos favorables al presidente López Obrador. Téllez ha sido una de las principales críticas de la administración de López Obrador en el Senado. Pero la legisladora no difundió un tuit como ese. AP no encontró ninguna evidencia en las publicaciones de la senadora de que haya publicado un tuit así y Téllez dijo a AP en un mensaje de WhatsApp que el tuit es apócrifo. Tampoco existen indicios de que haya publicado ese tuit en la herramienta digital Wayback Machine, que compila registros de sitios web aún después de que fueron eliminados. Además, AP no encontró ningún indicio en el sitio web oficial del Senado, que contiene registros de las iniciativas planteadas por los legisladores, de que Téllez haya hecho una propuesta como la mencionada en el tuit apócrifo. — Marcos Martínez Chacón Ad ____ Video no muestra protesta de pilotos en EEUU contra vacunas LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a decenas de pilotos de aviación de Estados Unidos mientras protestan contra las vacunas contra el COVID-19 luego de que los biológicos les provocaron “lesiones”. LOS HECHOS: El video muestra a integrantes de la Asociación de Pilotos Aviadores de Aerolíneas Southwest estadounidense mientras protestan por mejores condiciones laborales, no contra las vacunas. Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook muestran la grabación para decir erróneamente que en ésta aparecen pilotos que protestan contra la “obligatoriedad de las vacunas” aplicada por Southwest Airlines. Se añade que las protestas fueron organizadas porque los biológicos provocaron “lesiones” a los pilotos”, aunque no se especifica la fecha ni el lugar en que ocurrieron. Las aerolíneas en Estados Unidos han declarado obligatoria la vacunación de sus trabajadores contra el COVID-19 en cumplimiento de una orden emitida el año pasado por el gobierno del presidente Joe Biden. Ad La administración de Biden ordenó a los contratistas federales declarar obligatoria la vacunación de sus trabajadores con la posibilidad de hacer excepciones por motivos religiosos o médicos. Las principales aerolíneas estadounidenses como Southwest Airlines son contratistas del gobierno federal. Pero las protestas en el video no fueron organizadas contra la obligatoriedad de las vacunas porque los biológicos ocasionaron “lesiones” a los pilotos. Éstas ocurrieron este 21 de junio en Dallas, Texas, y fueron convocadas por integrantes de la Asociación de Pilotos Aviadores de Aerolíneas Southwest para exigir mejores condiciones laborales. Al hacer reversiones de fotogramas del video en Google, AP encontró que la grabación corresponde a protestas en Texas. El mismo video que circula con la afirmación errónea fue compartido el 21 de junio por una reportera local que cubrió las protestas organizadas en el exterior del aeropuerto Love Field de Dallas. Ad La asociación difundió sus demandas a través de sus redes sociales oficiales. En las publicaciones explicaron que buscan que la empresa mejore el contrato colectivo de trabajo y otorgue mejores prestaciones a los trabajadores. También la asociación publicó en su sitio web oficial un listado con sus peticiones a la empresa y en ningún lugar aparece mencionada alguna queja contra la vacunación. Autoridades sanitarias de Estados Unidos e internacionales han reiterado que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces para combatir la propagación del virus. Al momento de la publicación de este artículo la asociación no había respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación falsa que circula. — Marcos Martínez Chacón ___ Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica ___ Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

