Nicaragua: Ortega despoja cinco alcaldías a la oposición

ARCHIVO: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla a sus seguidores mientras su esposa y la vicepresidenta Rosario Murillo aplauden, en Managua, Nicaragua(AP Foto/Alfredo Zuniga) (Alfredo Zuniga, Alfredo Zuniga)

MEXICO CITY – La policía de Nicaragua ocupó el lunes con fuerzas antimotines las sedes de las cinco alcaldías que estaban en manos del partido opositor Ciudadanos por la Libertad y destituyó a sus funcionarios faltando sólo cuatro meses para las elecciones municipales del 6 de noviembre. Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad (CxL), denunció la ocupación policial de sus alcaldías en San Sebastián de Yalí y El Cuá, el norteño departamento de Jinotega; en Murra, situada en el norteña Nueva Segovia, y en El Almendro, en el sureño departamento de Río San Juan. Igualmente la sede de la alcaldía de Pantasma, otro municipio de Jinotega tradicionalmente opositor al gobernante Frente Sandinista, fue ocupada por la policía el sábado, según denunció el alcalde Oscar Gadea Tinoco, miembro de CxL. “Todas las alcaldías electas legítimamente bajo la bandera de Ciudadanos por la Libertad han sido tomadas por el régimen”, afirmó Monterrey en su cuenta de Twitter, a la vez que demandó al presidente Daniel Ortega “respeto a la integridad física” de los funcionarios y alcaldes removidos. Ad El gobierno no ha brindado aún información sobre estos hechos. En declaraciones a The Associated Press, el alcalde Noel Moreno, de San Sebastián de Yalí, dijo que la policía irrumpió en las primeras horas del lunes en las oficinas de la municipalidad con unos 50 efectivos antimotines fuertemente armados y militantes del partido sandinista. “La sede sigue tomada por los antimotines”, señaló Moreno, quien no se encontraba en sus oficinas al momento de la ocupación. Al mediodía desconocía si el personal de la municipalidad había sido evacuado o si continuaba dentro del edificio. Agregó que concejales sandinistas “ya se nombraron en los cargos de alcalde y vicealcalde” e izaron la bandera del partido de gobierno en la municipalidad. Lo mismo ocurrió en otras alcaldías opositoras ocupadas, donde los alcaldes fueron destituidos “de facto” ya que el Consejo Supremo Electoral (CSE) aún no ha anunciado su remoción. Ad Según Gadea Tinoco, en la alcaldía de Pantasma la concejal sandinista Carmen Obando fue nombrada alcaldesa. El argumento fue que CxL no tiene personería jurídica, ya que el CSE le canceló sus credenciales el año pasado, en medio de una disputa con el Partido Liberal Constitucionalista, aliado del gobierno. Tras ese episodio Monterrey abandonó Nicaragua y se exilió en Costa Rica después de que el gobierno la despojara de su nacionalidad nicaragüense y la acusara de residir de manera “ilegal” en el país. La líder de CxL tiene también ciudadanía estadounidense. La ocupación de las cinco alcaldías opositoras ocurre a cuatro meses de los comicios municipales del 6 de noviembre. De las 153 alcaldías municipales del país, los sandinistas controlan 140, mientras que 12 pertenecen al PLC y una a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), ambos colaboracionistas. “Denunciamos la ausencia de condiciones democráticas y exigimos se respete la integridad de los trabajadores municipales’’, declaró la organización opositora Urnas Abiertas, una red ciudadana de monitoreo electoral. Ad “No quieren que nadie participe en estas elecciones”, afirmó Moreno a AP. En una declaración de prensa Monterrey calificó la destitución de sus alcaldes y concejales, que habían sido elegidos en 2017, como “un gravísimo ataque contra la voluntad popular y la autonomía municipal”. “Con estos actos el régimen está confirmando que no tiene ningún interés en rehabilitar la vía electoral y ni siquiera de guardar las apariencias de legalidad en las próximas votaciones municipales”, añadió. En la campaña previa a los comicios generales de noviembre pasado, cuando se reeligió para un cuarto mandato consecutivo, Ortega mandó a encarcelar a los siete aspirantes opositores a la presidencia, quienes todavía permanecen detenidos junto a más de 180 reos de conciencia, según datos de la oposición.

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.