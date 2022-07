FBI busca sospechoso de robo de banco en Coral Springs

CORAL SPRINGS, Fla. – En un comunicado de prensa, la agencia dijo que el hombre, en la foto de arriba, ingresó a la sucursal de Chase Bank en 6260 W. Sample Rd. alrededor de las 2:25 p.m. y exigió dinero a un empleado del banco.

In a news release, the agency said the man, pictured above, entered the Chase Bank branch at 6260 W. Sample Rd. at around 2:25 p.m. and demanded money from a bank employee.

Clientes estaban en el banco en el momento del robo, dijo la agencia. Nadie resultó herido.

Cualquier persona con información está siendo llamada al (754) 703-2000.