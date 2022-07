Perú: citan a declarar a primera dama por caso de corrupción

ARCHIVO - Pedro Castillo abraza a su esposa Lilia Paredes Navarro frente a sus simpatizantes en su mitin de clausura de campaa en Lima, Per, el jueves 3 de junio de 2021. El fiscal de Per inform el mircoles 6 de julio de 2022 que llam a la primera dama para interrogarla en una investigacin reciente a su hermana por corrupcin. (AP Foto/Guadalupe Pardo, Archivo)

(Guadalupe Pardo, Copyright 2021. The Associated Press. All rights reserved)