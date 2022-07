Ministros ecuatorianos atenderán exigencias indígenas

Un manifestante disfrazado de una llama participa en una marcha de apoyo a las recientes protestas y un paro nacional contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso, cerca de la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador, el sbado 25 de junio de 2022. El jueves se lleg a un acuerdo con el gobierno que incluye una reduccin de los precios del combustible, fija lmites de la expansin de las reas de explotacin petrolera y prohbe la actividad minera en zonas protegidas, parques nacionales y fuentes de agua. (AP Foto/Dolores Ochoa)

