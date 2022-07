Petro designa ministro de Educación a excandidato colombiano

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, a la derecha, y su compaera de frmula, Francia Mrquez, se dan la mano durante una ceremonia que certifica su victoria electoral, en Bogot, Colombia, el jueves 23 de junio de 2022. (Foto AP/Fernando Vergara)

(Fernando Vergara, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)