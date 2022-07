Antes de lo previsto: Lo que la actividad de la temporada de huracanes hasta ahora significa para lo que está por venir

La temporada de huracanes en el Atlántico ya ha pasado por la tormenta “C” (Colin, que se deshizo casi tan rápido como se formó sobre las Carolinas a fines de la semana pasada), y ni siquiera hemos pasado la primera semana completa de julio.

Si eso se siente temprano para tres tormentas con nombre, es porque lo es.

Desde que comenzó la era satelital a mediados de la década de 1960, ya que hemos podido “ver” la mayoría de las tormentas que se agitan sobre aguas abiertas, generalmente no observamos la tormenta “C” hasta principios de agosto.

Sin embargo, según otras medidas, la temporada de huracanes de 2022 hasta ahora parece más ordinaria que extraordinaria.

Para empezar, la primera tormenta con nombre de 2022 (Alex) no se formó en el Atlántico hasta el 5 de junio, la última primera tormenta desde 2014.

De hecho, en cada año entre 2015 y 2021, la primera tormenta se formó incluso antes de que comenzara la temporada oficial de huracanes el 1 de junio.

Ninguna de las tres tormentas en lo que va de 2022 se convirtió en huracanes y cada una generalmente tuvo una vida útil corta en el Atlántico, lo que no es inusual para principios de la temporada, pero tampoco es notable.The go-to measuring stick for tropical activity – a gauge called Accumulated Cyclone Energy or ACE – looks pretty ho-hum as well through today.

El ACE considera tanto la fuerza como la longevidad de las tormentas, por lo que una sola tormenta fuerte y de larga duración puede superar múltiples tormentas débiles y breves. Piensa en el número de tormentas con nombre como una clasificación de cantidad frente a ACE como una calificación de calidad.

La lectura de ACE el viernes se sitúa en 2,8 en comparación con el promedio de 30 años de 2,9, por decir lo menos.

(WPLG)

No importa cómo lo mires, hay una tendencia natural a preguntarse si la actividad tropical hasta ahora puede presagiar lo que se avecina en la temporada de huracanes.

Si estamos antes de lo previsto ahora, ¿podemos esperar que la tendencia continúe? Si la actividad es menos que estelar ahora, ¿significa que estamos preparados para una temporada ligera?

Para responder a estas preguntas, podemos examinar las temporadas de huracanes pasadas para determinar si existe una relación entre la cantidad de actividad tropical durante la temporada y lo que sucede más adelante. La siguiente gráfica ilustra esta relación.

(WPLG)

Como resultado, no hay una relación significativa entre los dos hasta mediados de julio (debajo de la zona gris sombreada).

En otras palabras, hasta ahora, ya sea activa, tranquila o algo intermedio, no podemos asociar la actividad de hoy con la tormenta (o la falta de ella) mañana.

A mediados y finales de agosto, hay cierta relación entre la actividad tropical hasta la fecha y lo que está por venir, pero no es especialmente fuerte.

El resultado no es terriblemente sorprendente ya que hasta hoy, en promedio, la actividad tropical representa solo alrededor del tres por ciento de la actividad total de la temporada.

Dicho de otra manera, todavia nos queda el 97 por ciento de la temporada de huracanes.

Si ha estado activo o no hasta ahora tiene poco peso en relación con la mayor parte de la actividad en agosto, septiembre y principios de octubre. La conclusión: no intente leer las hojas de té hoy y vuelva a consultarlas más tarde en agosto.

Si está interesado en cómo se está configurando la temporada, su mejor opción es consultar los últimos pronósticos de la temporada de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) o la NOAA.

El grupo de CSU publicó su actualización de julio el jueves y continúa pronosticando una temporada de huracanes inusualmente activa, con 20 tormentas con nombre, 10 huracanes y cinco huracanes de categoría 3 o más fuertes.

Para contextualizar, el Atlántico promedió 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes de categoría 3 o más fuertes desde 1991 hasta 2020. Si los pronósticos funcionan, tenemos mucho de qué hablar en los próximos meses.

(WPLG)

Por ahora, el Atlántico es tan tranquilo como lo encontrarás en verano, y no vemos ninguna actividad tropical organizada al menos durante el fin de semana.

Bonnie sobre el Pacífico oriental abierto se está relajando después de su largo viaje transoceánico.

Otra perturbación puede desarrollarse en el Pacífico oriental durante los próximos días, pero no representará ninguna amenaza para la tierra.