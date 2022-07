Discreto funeral para el expresidente mexicano Echeverría

Luis Echeverra lvarez habla con los miembros del partido despus de convertirse en el candidato oficial para la contienda presidencial de 1970-1976, durante la sesin de clausura de la convencin del gobernante Partido Revolucionario Institucional, el 16 de noviembre de 1969, en la Ciudad de Mxico. (Foto AP)

(Uncredited, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)