EEUU: Médicos deben ofrecer aborto si vida de madre está en peligro

ARCHIVO - El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, habla el 28 de junio de 2022 en Washington sobre los planes del gobierno del presidente Joe Biden para responder al fallo de la Corte Suprema que revocó Roe v. Wade. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)

(Patrick Semansky, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)