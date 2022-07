Alemania presenta nuevo paquete de medidas climáticas

Activistas climticos con las mscaras del ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, a la izquierda, y del ministro de Transporte, Volker Wissing, durante una protesta contra la poltica climtica del gobierno alemn, el mircoles 13 de julio de 2022, en Berln. (AP Foto/Markus Schreiber)

(Markus Schreiber, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)