Muere expresidente de Perú condenado por justicia italiana

ARCHIVO - El presidente de Per, Francisco Morales Bermdez, a la derecha, se rene con el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry A. Kissinger, en Lima, Per, el 18 de febrero de 1976, durante la gira latinoamericana de Kissinger. Morales Bermdez, ex presidente militar peruano (1975-1980), muri en Lima, Per, a la edad de 100 aos el 14 de julio de 2022, segn su hijo. (Foto AP, Archivo)

(Uncredited, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)