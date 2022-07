Por qué estamos observando las aguas del Pacífico

Los cambios sutiles en las aguas del Pacífico ecuatorial oriental pueden tener impactos en los patrones climáticos globales año tras año.

Un ligero calentamiento o enfriamiento aquí, como tener fiebre, puede desequilibrar las circulaciones globales.

Todo, desde los patrones de lluvia y temperatura hasta los niveles del mar frente a la costa este, puede ver fluctuaciones dramáticas cuando las aguas del Pacífico oriental se calientan o se enfrían en tan solo medio grado Celsius (aproximadamente un grado Fahrenheit).

Lo más importante para nosotros es que la actividad tropical está regulada por episodios cálidos, llamados El Niño, y episodios fríos, llamados La Niña.

Desde el otoño pasado, el Pacífico ha experimentado un episodio de enfriamiento severo y prolongado, o La Niña.

En muchos sentidos, los impactos se han visto muy típicos. Las condiciones cálidas y secas en Texas y las llanuras del sur este año, por ejemplo, se pueden atribuir a los cambios en el patrón de la corriente en chorro de La Niña.

En los trópicos, sin embargo, el aspecto tradicional de una atmósfera de La Niña aún no ha tomado forma.

Durante los episodios de La Niña, la temporada de huracanes en el Pacífico oriental generalmente se suaviza por condiciones más hostiles.

En lo que va del año, sin embargo, la temporada ha tenido uno de sus inicios más activos registrados, con ya cinco huracanes, algo que normalmente no vemos hasta finales de agosto.

Mientras tanto, en el Atlántico, la cizalladura hostil del viento a través del Mar Caribe, típicamente reducida durante los años de La Niña, ha estado muy por encima del promedio para comenzar julio y por encima de los valores más bajos que hemos visto con otras La Niñas históricas.

While these developments are surprising, it’s still early in the season to discern long-term implications.

With La Niña in the process of recharging, we’d expect to see more conducive conditions for tropical development headed into the peak months, which is why seasonal hurricane forecasts in the Atlantic remain historically high.

Esta semana debería permanecer mayormente tranquila en los trópicos, pero, como discutimos en el boletín de ayer, el Atlántico busca la transición a un régimen más favorable para la tormenta a medida que completamos julio la próxima semana.

Estelle en el Pacífico oriental, originalmente pronosticado para fortalecerse en un huracán de categoría 3 esta semana, se ha estabilizado como una tormenta de categoría 1, y ya no se espera que se fortalezca mucho más, ya que se agita en aguas abiertas.