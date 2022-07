México refuerza despliegue contra migrantes

ARCHIVO - La Guardia Nacional de México bloquea el cruce fronterizo del puente entre Tecun Uman, Guatemala y Ciudad Hidalgo, México, el 18 de enero de 2020, mientras intentan impedir que los migrantes centroamericanos crucen el río Suchiate hacia México. México está reforzando su estrategia para contener la migración irregular con un mayor despliegue de tropas de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad del estado, según el secretario de Defensa de México, Luis Cresencio Sandoval, el 20 de julio de 2022. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo) (Marco Ugarte, Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

CIUDAD DE MÉXICO – México reforzó desde hace un mes su estrategia para contener la migración ilegal con un mayor despliegue de efectivos de las fuerzas armadas y también de fuerzas de seguridad estatales, informó el miércoles el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Según explicó durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 21 de junio fue cuando se dio “la instrucción” para que se incrementara el control. Sandoval no explicó los motivos pero la orden llegó justo después de la Cumbre de las Américas celebrada en Estados Unidos en junio y poco antes de la visita de López Obrador a la Casa Blanca en julio, dos citas en las que el tema central fue el migratorio. El jefe del ejército mexicano explicó que se incorporaron a esas labores efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército, del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Marina que participaron con las policías de diferentes estados para incrementar los puestos de revisión, sobre todo en el istmo, la zona más estrecha de México, en el sur de país. Ad “Este reforzamiento va a continuar”, aseguró Sandoval. Desde que se concretó la orden, agregó Sandoval, México incrementó en un 79% la detención de migrantes —lo que las autoridades llaman “rescates”— al bloquear el paso desde entonces a 36.400 migrantes, 16.000 más que en los 30 días previos. El combate a la inmigración irregular es uno de los ejes principales en las relaciones entre México y Estados Unidos. Recientemente, las autoridades fronterizas estadounidenses están bloqueando el paso a migrantes en la frontera con México con más frecuencia que en cualquier otro momento en al menos dos décadas. En mayo hubo casi 240.000 interceptaciones, un tercio más que hace un año.

