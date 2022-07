Procesan a 8 exfuncionarios por caída del metro de México

ARCHIVO - Los vagones del metro cuelgan en ngulo de una seccin elevada colapsada de la lnea Nmero 12 del metro, en la Ciudad de Mxico, el martes 4 de mayo de 2021. Un juez orden el mircoles 20 de julio de 2022 que 8 exfuncionarios sean acusados de homicidio en el derrumbe que dej 26 muertos. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

