EEUU apunta a azúcar nicaragüense como medio de presión

ARCHIVO. (AP Foto/Alfredo Zuniga) (Alfredo Zuniga, Alfredo Zuniga)

WASHINGTON – El gobierno del presidente Joe Biden retiró a Nicaragua de la lista de países que pueden enviar azúcar a Estados Unidos con aranceles de importación bajos, en un intento de presionar al gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega. Estados Unidos asigna anualmente cuotas de importación de azúcar por país e impone aranceles relativamente bajos a los que envían por debajo de su cuota. La Oficina del Representante Comercial emitió el miércoles por la noche la lista que asigna cuotas a 39 países, de Argentina a Zimbabue, por poco más de 1,1 millones de toneladas métricas de caña de azúcar. Las cuotas cubren el año fiscal 2023, que comienza el 1 de octubre en Nicaragua. El país centroamericano tuvo una cuota de más de 22.000 toneladas métricas en el año fiscal 2022, pero quedó excluido de la lista de 2023. El año pasado, Nicaragua exportó azúcar por valor de 83,5 millones de dólares a Estados Unidos, según el Departamento de Agricultura estadounidense. Ad El gobierno de Biden busca la manera de aumentar la presión sobre el gobierno de Ortega, que el año pasado realizó juicios considerados fraudulentos a activistas antigubernamentales antes de las elecciones. Con los oponentes excluidos de la contienda, Ortega ganó un cuarto período por amplio margen.

