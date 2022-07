Suben a 304 los muertos por lluvias en Pakistán

Un automvil se desplaza por una calle inundada en Karachi, Pakistn, el 11 de julio del 2022. El saldo de muertes por ms de cinco semanas de aguaceros e inundaciones en Pakistn llega a 304, dicen las autoridades. Desde mediados de junio, el diluvio ha desbordado ros y daado carreteras y puentes, perturba do el trfico. Casi 9.000 viviendas fueron destruidas o daadas. (AP Foto/Fareed Khan)

