Fiscalía ecuatoriana ingresa a casa de expresidente Moreno

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Lenn Moreno, escucha mientras es entrevistado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mircoles 26 de septiembre de 2018 en la sede de la ONU. La polica ingres a la casa de Moreno el lunes 25 de julio de 2022 para buscar artefactos histricos desaparecidos que solan estar en el Palacio Presidencial de Carondelet. (AP Foto/Bebeto Matthews, Archivo)

(Bebeto Matthews, Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.)