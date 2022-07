Cuba prepara referendo para Código de las Familias

ARCHIVO - Residentes asisten a una consulta popular para discutir el borrador de un nuevo Cdigo de Familia, en La Habana, Cuba, el viernes 11 de febrero de 2022. El gobierno public una propuesta de ley de familia y pide a los ciudadanos sus comentarios antes de un referndum sobre el medida, que legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo, ampliara los derechos de los abuelos y permitira acuerdos prematrimoniales, entre otras cosas. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)

