Presidente de Perú alcanza un año asediado por indagaciones

ARCHIVO - El presidente peruano Pedro Castillo asiste a una ceremonia para promover una ley que extiende la graduacin automtica de la universidad debido a la pandemia de COVID-19 en Lima, Per, el 22 de noviembre de 2021. Despus de un ao en el cargo, Castillo ha visto caer su aprobacin en las encuestas ya que su administracin se ha visto acosada por una mirada de problemas que van desde acusaciones de corrupcin hasta que el parlamento intent destituirlo dos veces de su cargo. (AP Foto/Guadalupe Pardo, Archivo)

