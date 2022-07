Granjeros argentinos guardan soja para proteger su economía

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

El productor agropecuario argentino Walter Malfatto camina junto a una silobolsa que contiene parte de su cosecha de soja, en su finca en Bragado, Argentina, el 28 de julio de 2022. Malfatto prefiere guardar la cosecha de soja en su campo en el oeste de Buenos Aires argumentando que gana mucho menos que los productores de naciones vecinas por los impuestos a las exportaciones y las restricciones cambiarias de su pas.. (AP Foto/Natacha Pisarenko)