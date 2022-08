Incendio de tanques de crudo aun sin control en Cuba

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Un helicptero arroja agua sobre la Base de Supertanqueros de Matanzas, mientras bomberos y especialistas trabajan para extinguir un incendio que fue causado por una tormenta elctrica la vspera, en Matanzas, Cuba, el sbado, 6 de agosto del 2021. El incendio y cuatro explosiones asociadas dejaron ms de 70 heridos. (AP Foto/Ramn Espinosa)