El viaje de un jaguar de EEUU a México alienta a ecologistas

University of Arizona and U.S. Fish and Wildlife Service

En esta foto proporcionada por la Universidad de Arizona y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos se muestra un jaguar macho fotografiado por cmaras de vida silvestre con deteccin de movimiento en las montaas de Santa Rita en Arizona el 30 de abril de 20215 como parte de un proyecto de monitoreo de jaguares. Segn Borderlands Linkages, una colaboracin binacional de ocho grupos conservacionistas, este felino es conocido como "El Jefe", es uno de los jaguares ms antiguos registrados a lo largo de la frontera y uno de los pocos que se sabe que cruz la frontera. (Universidad de Arizona y Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos va AP)