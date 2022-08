Brasil: La policía arresta a 6 por robo de obras de arte

En esta foto difundida por la Polica de Ro de Janeiro, agentes muestran la obra "Sol Poente", de Tarsila do Amaral, confiscada en una operacin policial, el 10 de agosto del 2022. El cuadro es uno de 16 obras de arte valoradas en 139 millones de dlares y que fueron robadas a una viuda. (Foto, Polica de Ro de Janeiro va AP) (Uncredited)

RIO DE JANEIRO – La policía en Río de Janeiro arrestó el miércoles a seis personas acusadas de estar involucradas en el robo de 16 piezas de arte valoradas en más de 700 millones de reales (139 millones de dólares), algunas de las cuales fueron ya recuperadas. La policía informó que el grupo le robó las obras a una viuda de 82 años que estuvo casada con un coleccionista y comerciante de arte. El botín incluye obras de los maestros brasileños Tarsila do Amaral y Emiliano di Cavalcanti. Un video distribuido por la policía muestra a agentes encontrando más de 10 obras bajo una cama y, en el fondo de la pila, estaba “Sol Poente”, un cuadro de Do Amaral sobre una puesta de sol. “¡Mira quién está aquí!”, exclama una policía, al retirarle la cobertura al cuadro. “¡Qué belleza! ¡Gloria!”. El robo fue organizado por la hija de la viuda, de acuerdo con el comunicado de la policía. No se dieron a conocer los nombres de ninguna de las mujeres. La hija estaba entre los detenidos el miércoles, informó la prensa local, que mostró además imágenes de una mujer tratando de escapar por una ventana al arribar la policía. Ad Las pinturas no fueron robadas en un atraco, sino por medio de una rara estafa. En enero de 2020, un supuesto adivino contactó a la viuda en el barrio de Copacabana y le dijo que su hija estaba enferma y moriría pronto, de acuerdo con la declaración policial. La viuda, que tiene creencias místicas, fue forzada a hacer transferencias bancarias por un total de 5 millones de reales en espacio de dos semanas para un supuesto tratamiento espiritual. Su hija, que alentó los pagos, despidió a los empleados domésticos para que sus cómplices pudiesen ingresar a la residencia sin obstáculos y llevarse las obras. Tras recibir amenazas de su hija y los cómplices, la viuda hizo más transferencias bancarias. Tres de las obras, valoradas en más de 300 millones de reales, fueron recuperadas en una galería de arte en Sao Paulo. El dueño de la galería dijo que se las compró directamente a la hija de la viuda y vendió dos de las piezas al Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires, dice la declaración. Ad Un funcionario de prensa del prestigioso museo le dijo a la Associated Press que su fundador, Eduardo Constantini, adquirió las obras para su colección personal y posiblemente para exhibirlas en el museo en el futuro. El museo identificó a la viuda como Genevieve Bogchi y dijo que Constantini se ha mantenido en contacto directo con ella desde la adquisición de las obras. ___ Daniel Politi contribuyó desde Buenos Aires.

