Guatemala: Mandan investigar periodista por lavado de dinero

El periodista Jos Rubn Zamora asiste a su audiencia judicial por un presunto cargo de lavado de dinero en Ciudad de Guatemala, el lunes 8 de agosto de 2022. Zamora, presidente del diario El Peridico, conocido por sus investigaciones anticorrupcin, fue detenido en su casa el 29 de julio por agentes y policas armados con fusiles de asalto. Las autoridades tambin allanaron las imprentas del medio. (Foto AP/Moiss Castillo)

(Moises Castillo, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)