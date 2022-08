Mujer de Hollywood hace obras de arte con basura de la playa para inspirar y educar sobre la conciencia ambiental

Hollywood resident Manon Weise is on a mission, looking to inspire and educate the masses creating works of art out of trash to show us all what we’re doing to our planet.

HOLLYWOOD, Fla. – Manon Weise, residente de Hollywood, tiene una misión: inspirar y educar a las masas creando obras de arte a partir de la basura, para mostrarnos todo lo que le estamos haciendo a nuestro planeta.

“Hay tantas cosas en nuestras playas que la gente no se da cuenta, porque no las ven”, dijo Weise. “Así que nuestras esculturas muestran lo que llega a nuestras playas”.

Actualmente se exhibe una serie de 10 obras en Flamingo Gardens, en Davie, todas y cada una de ellas hechas con basura que Weise encontró en Hollywood Beach y elaboradas por su esposo, Kurt.

“El Mahi Mahi ha sido creado con plásticos de colores que ha cortado de baldes, de contenedores que encontramos en la playa”, dijo Weise. “Los ojos son en realidad dos cucharas de plástico”.

La idea del Mahi surgió después de que Weise colaborara con Broward Surfrider Foundation para el Hollywood Candy Cane Parade 2018, para hacer una carroza completamente con basura de la playa.

“Ganamos por el (desfile de carrozas) más exclusivo, pero generó conciencia, la gente no podía creer que encontráramos todo esto en nuestra playa local”, dijo Weise.

Así nació Free Our Seas and Beyond, una organización sin fines de lucro creada por Weise para atacar un problema que crece cada día más.

“Estaba caminando por la playa y seguía viendo basura, basura, basura por todas partes”, dijo Weise. “Y me preguntaba, ‘¿Qué puedo hacer con esto, porque nadie recicla?’. Y pensé qué mejor manera de educar al público que a través de las artes y se trata de lo visual, verlo y saber que estas cosas están ahí”.

Se hizo una escultura de pelícano para mostrar cómo los aparejos de pesca descartados imprudentemente están matando a las aves marinas, una mantarraya rellena con plástico oceánico como muchas en la vida real y un caimán de Florida que muestra cómo la basura humana también está afectando la vida silvestre en los Everglades.

“El caimán fue creado con botes de basura, tapas de latas de aceite, ruedas de un juguete Tonka y cepillos de dientes, de eso hicimos los dientes”, dijo.

Una de sus creaciones más llamativas es un mero grande hecho con 200 chancletas.

“Esto está en nuestras playas, no chanclas que alguien dejó, sino chanclas que llegaron del océano, de una corriente del Golfo que las trajo”, dijo Weise. “A veces encuentro de cinco a diez chancletas al día. No pares, solo uno. Están hechos de goma. No son biodegradables”.

Ni tampoco todo ese plástico que el mundo sigue produciendo. En realidad, menos del nueve por ciento de todo el plástico mundial se recicla, lo que significa que lo que no se ha incinerado todavía está en nuestro planeta de alguna forma.

“El reciclaje no está sucediendo”, dijo Weise. “La gente piensa que lo es, pero no lo es. Así que usamos nuestro arte como una vía para correr la voz y también para reutilizarlo porque no se va a reciclar”.

El mensaje de Weise no es sutil: reduzca nuestros desechos antes de que sea demasiado tarde.

“El futuro aquí son nuestros hijos, y no van a tener un planeta limpio si no empezamos a hacer el cambio aquí”, dijo.

Nuestra especie ya empieza a desaparecer. Hace dos años se inició una instalación de la vaquita en peligro crítico de extinción cuando quedaban 17 en el planeta.

En este momento solo hay 10.

“Podrían desaparecer en un año y es perjudicial para nuestro medio ambiente, porque todo está interconectado”, dijo Weise. “Entonces, una vez que se hayan ido, ¿qué sigue?”

A Weise se le unieron recientemente refuerzos, un ejército de voluntarios que convergieron en el Centro de Educación Ambiental Marina de Hollywood para limpiar la playa y recolectar basura y desperdicios que sin duda inspirarán el próximo trabajo.

Es un hecho triste que, desafortunadamente, nunca haya escasez de materiales.

“Honestamente, preferiría que no hubiera plástico, entonces no tendría que hacer esto, pero amo nuestro planeta, amo Hollywood”, dijo Weise. “Realmente quiero crear conciencia sobre la contaminación que está ocurriendo en este momento”.

La instalación de Free Our Seas and Beyond en Flamingo Gardens estará abierta hasta el cinco de septiembre.

Para obtener más información sobre Free Our Seas and Beyond, incluido cómo donar, haga clic aquí.

Además, echa un vistazo a Free Our Seas and Beyond en Instagram.