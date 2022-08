Inundaciones en Yemen matan a 38 en 2 días

Yemenes inspeccionan un edificio derrumbado en la ciudad vieja de San el 10 de agosto del 2022. Aguaceros torrenciales en el suroeste de Yemen y en la capital, San, han causado inundaciones repentinas y derrumbados viviendas, con un saldo de al menos 38 muertos en los ltimos dos das, dijeron las autoridades el 11 de agosto. (AP Foto/Hani Mohammed)

