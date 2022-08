Atacan a Salman Rushdie durante conferencia en NY

August 12, 2022, 11:59 AM

El autor Salman Rushdie es atendido tras ser atacado durante una conferencia el viernes 12 de agosto de 2022 en el Chautauqua Institution, en Chautauqua, Nueva York. (Foto AP/Joshua Goodman) (Joshua Goodman)

CHAUTAUQUA, Nueva York – Salman Rushdie, autor cuyos escritos provocaron amenazas de muerte por parte de Irán en la década de 1980, fue atacado el viernes cuando estaba a punto de dar una conferencia en el oeste de Nueva York. Un reportero de Associated Press vio a un hombre irrumpir en el escenario de Chautauqua Institution y comenzar a golpear o apuñalar a Rushdie mientras lo presentaban. El autor fue derribado o cayó al suelo y el hombre fue inmovilizado. La condición de Rushdie no se conoció de inmediato. El libro de Rushdie “The Satanic Verses” (“Los versos satánicos”) está prohibido en Irán desde 1988, ya que muchos musulmanes lo consideran una blasfemia. Un año después, el entonces líder de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, emitió una fatua, o edicto, pidiendo la muerte de Rushdie. También se ha ofrecido una recompensa de más de 3 millones de dólares para cualquiera que mate a Rushdie. El gobierno de Irán hace mucho se distanció del decreto de Khomeini, pero el sentimiento anti-Rushdie persistió. En 2012, una fundación religiosa iraní semioficial elevó la recompensa por Rushdie de 2,8 millones a 3,3 millones de dólares. Ad Rushdie desestimó la amenaza en ese momento y dijo que “no había evidencia” de que la gente estuviera interesada en la recompensa. Ese año, Rushdie publicó un libro de memorias, “Joseph Anton”, sobre la fatua.

