EEUU alcanza nuevo récord de noches calurosas en julio

ARCHIVO - A primera hora de la maana, un pescador deportivo navega sobre el mar en calma de camino a los bancos de pesca de lubina rayada frente a la costa de Kennebunkport, Maine, el 7 de julio de 2022. (AP Foto/Robert F. Bukaty, Archivo)

(Robert F. Bukaty, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)