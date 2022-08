Vecinos arman trincheras contra protesta cocalera en Bolivia

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Cultivadores de coca incendian una llanta durante el quinto da de enfrentamientos cerca de un mercado de hoja de coca en La Paz, Bolivia, el martes 9 de agosto de 2022. Vecinos de un barrio de La Paz armaron el lunes 15 de agosto de 2022 barricadas en las esquinas para impedir que sus calles se conviertan en un campo de batalla entre cocaleros y policas. (AP Foto/Juan Karita)