Zelenskyy pide a Latinoamérica cesar comercio con Rusia

ARCHIVO - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla en una conferencia de prensa en Kyiv, Ucrania, el 28 de julio de 2022. Zelenskyy habl el 17 de agosto por primera vez a los latinoamericanos a travs de una videoconferencia organizada por una universidad chilena y pid a los pases de Amrica Latina cesar cualquier comercio con Rusia por la guerra en Ucrania. (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo)

