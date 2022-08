México: El caso Ayotzinapa fue "crimen de Estado"

ARCHIVO - Una mujer lleva una pancarta que dice en espaol "Nos faltan 43!", en referencia a los 43 estudiantes desaparecidos de una escuela de maestros rural durante una marcha en la Ciudad de Mxico, el jueves 26 de noviembre de 2015. La Comisin de la Verdad creada para averiguar qu pas con los estudiantes desaparecidos present el jueves 18 de agosto de 2022 un informe que deja entrever la posible responsabilidad del ejrcito mexicano en la desaparicin. (Foto AP/Eduardo Verdugo, Archivo)

