Policía de Nicaragua arresta a obispo y otros sacerdotes

ARCHIVO - Manifestantes antigubernamentales sostienen una pancarta con un grupo de cardenales catlicos, incluido el nicaragense Leopoldo Brenes, centro derecha, y una cita de Juan Pablo II que dice en espaol: "La la primera que quiere la paz, es la Iglesia", durante una marcha apoyada por la Iglesia catlica en Managua, Nicaragua, 28 de julio de 2018. (Foto AP/Alfredo Ziga, Archivo)

