Air France suspende a dos pilotos que se pelearon a golpes

Aviones de Air France en el aeropuerto Charles de Gaulle de París el 17 de mayo de 2019. (Foto AP/Christophe Ena) (Christophe Ena, Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.)

PARÍS – Air France suspendió a dos pilotos que se pelearon a golpes en la cabina de un avión que iba de Ginebra a París en junio, informó el domingo un funcionario de la aerolínea francesa. El vuelo continuó y aterrizó sin problema, añadió la fuente, quien enfatizó el compromiso de la aerolínea con la seguridad. El diario francés La Tribune reportó que el piloto y el copiloto tuvieron una discusión poco después del despegue y se agarraron del collar brevemente luego que uno le pegó al otro. Los asistentes de cabina intervinieron y un tripulante se quedó el resto del vuelo en la cabina con los pilotos, dijo el reporte. La noticia surge luego de que la agencia de investigación aérea francesa, BEA, emitió el miércoles un reporte según el cual algunos pilotos de Air France no están respetando las reglas durante incidentes de seguridad. El reporte se enfocó en un escape de combustible en un vuelo de Air France que iba de Brazzaville, en la República del Congo, a París, en diciembre de 2020. Los pilotos desviaron el avión, pero no cortaron la electricidad a la turbina ni aterrizaron lo antes posible, como establecen las normas. El avión aterrizó sin incidente en Chad, pero el reporte de la BEA advirtió que pudo haber ocurrido un incendio. Ad Mencionó tres casos similares entre 2017 y 2022 donde, según dijo, los pilotos actuaron según su propio criterio en vez de seguir los protocolos establecidos. Air France anunció que a raíz del reporte realizaría una auditoría. Prometió seguir las recomendaciones de la BEA, como por ejemplo dejar que los pilotos estudien sus vuelos después y reformular los manuales de instrucción para que aclaren las normas de cumplimiento obligatorio.

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.