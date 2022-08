Dan más de 4 años de prisión a asaltante del Capitolio

En imagen tomada de un video de las cámaras de seguridad de la Policía del Capitolio de Estados Unidos se ve a Joshua Pruitt, señalado por un círculo amarillo, ingresando al Capitolio durante el asalto del 6 de enero de 2021, en Washington. (Foto, Departamento de Justicia de Estados Unidos vía AP) (Uncredited)

Un hombre de Maryland afiliado al grupo de extrema derecha Proud Boys fue sentenciado el lunes a más de cuatro años de prisión por irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos, donde, de acuerdo con las autoridades, se encontró con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, cuando su equipo de seguridad llevaba al legislador de Nueva York a un lugar seguro. Joshua Pruitt, de 40 años, fue uno de los pocos alborotadores del Capitolio que se encontró cara a cara con un miembro del Congreso durante el asalto del 6 de enero de 2021 por parte de una turba de partidarios de Donald Trump, según los fiscales federales. “Una mirada a Pruitt, y el líder del equipo de seguridad del senador Schumer inmediatamente vio la amenaza y empujó al senador de 70 años por un pasillo, teniendo que cambiar su ruta de evacuación rápidamente”, escribió el fiscal federal adjunto Alexis Loeb en un documento presentado a la corte antes de la audiencia del lunes. Ad El juez federal de distrito Timothy Kelly condenó a Pruitt a cuatro años y siete meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, según Bill Miller, portavoz de la oficina del fiscal federal del Distrito de Columbia. Los fiscales habían recomendado una sentencia de cinco años de prisión para Pruitt, un residente de Silver Spring, Maryland, que ha trabajado como cantinero y entrenador personal. Lo describieron como un aspirante a miembro de Proud Boys cuya figura intimidante lo convirtió en un “recluta ideal” para el grupo el 6 de enero. El líder del equipo de seguridad de Schumer dijo al FBI que su encuentro con Pruitt fue un momento angustioso e inolvidable. Pruitt avanzaba y estaba a solo segundos de llegar a Schumer cuando el grupo dio la vuelta y corrió con el senador, alejándose de un ascensor y descendiendo por una rampa, indicaron los integrantes del equipo de seguridad. Ad “Al final de la rampa, los oficiales cerraron y bloquearon las puertas. El equipo de seguridad y (Schumer) siguieron una ruta de evacuación secundaria. Una vez que se cerraron las puertas, Pruitt se dio la vuelta y regresó por donde venía”, escribió Loeb.

