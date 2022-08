México inicia nuevo mecanismo para identificar desaparecidos

ARCHIVO - Una vista area del Panten Forense en las afueras de Ciudad Mante, estado de Tamaulipas, el mircoles 2 de febrero de 2022. El mecanismo extraordinario creado en Mxico para superar el rezago en materia de identificacin forense en un pas con ms de 100.000 desaparecidos y 52.000 restos sin nombre arranc en tres estados del pas y en uno de ellos, San Luis Potos, podra llegarse a las primeras identificaciones a finales de ao o principios de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo)

