Ford reporta fallas en ventiladores 200,000 de SUVs

September 1, 2022, 9:59 AM

DETROIT – Ford llamará al taller a unas 200.000 camionetas SUV en Estados Unidos porque el motor del ventilador del aire acondicionado podría fallar e incendiarse. El retiro abarca las Ford Expeditions y las Lincoln Navigators modelos 2015 a 2017. En documentos entregados a los reguladores, la automotriz de Dearborn, Michigan, indicó que tiene informes de 25 incendios causados por los motores, que están detrás de la guantera. Trece incendios se limitaron al área del motor del ventilador, pero 12 involucraron daños extensos a las SUV. Tres incendios dañaron estructuras y uno dañó otro vehículo. Una persona reportó lesiones en la mano y los dedos, y todos los informes de incendios indicaron que los vehículos estaban funcionando en el momento del incidente, dijo Ford en documentos publicados el jueves por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Los concesionarios reemplazarán el conjunto del motor del ventilador delantero sin costo alguno para los propietarios, a quienes se les notificará a partir del 12 de septiembre.

