Cierran campañas con miras al plebiscito en Chile

Manifestantes protestan contra la nueva Constitucin propuesta en Santiago, Chile, el jueves 1 de septiembre de 2022. Los chilenos tienen hasta el plebiscito del 4 de septiembre para estudiar el nuevo borrador y decidir si reemplazar la actual Carta Magna impuesta por una dictadura militar 41 aos atrs. (Foto AP/Matas Basualdo)

