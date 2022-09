Tormenta Kay deja lluvias en la península de Baja California

September 9, 2022, 2:49 AM

Esta imagen de satlite difundida por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica (NOAA, por sus siglas en ingls) muestra al huracn Kay en el Pacfico el mircoles 7 de septiembre de 2022, con sus bandas nubosas cubriendo la costa occidental de Mxico. (NOAA va AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – La tormenta tropical Kay descargó fuertes lluvias sobre una zona poco poblada de la península mexicana de Baja California, en la costa mexicana del Pacífico, y seguía debilitándose en su regreso al mar. Se espera que deje precipitaciones en el extremo sur de California durante el fin de semana. El vórtice de Kay tocó tierra el jueves por la tarde, cuando aún era un huracán, cerca de la localidad de Bahía Asunción, en el estado de Baja California Sur. Pero por la noche se había degradado a tormenta tropical, con unos vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (70 millas por hora). El meteoro regresó entonces a aguas abiertas, más frías, y se prevé que siga perdiendo fuerza. El jueves en la noche, su vórtice estaba a unos 65 kms (40 millas) al norte de Punta Eugenia y avanzaba en dirección norte-noroeste a 22 km/h (14 mph). El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami indicó que había una posibilidad de que las bandas exteriores del meteoro pudieran descargar intensas lluvias y causar inundaciones repentinas a partes del sur de California y el suroeste de Arizona el viernes por la noche y el sábado. Ad Ivory Small, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego, dijo que se espera que Kay afecte el área del condado San Diego con algo de menos fuerza que la de una tormenta tropical. Aunque su vórtice permanecería adentro en el mar, los vientos serían lo suficientemente fuertes para derribar ramas de árboles, añadió. En la costa se esperan aproximadamente 2,5 centímetros (1 pulgada) de lluvia, mientras que en las montañas podrían caer más de 10 centímetros (4 pulgadas), “que es mucha lluvia para septiembre”, señaló. Kay podría provocar también un descenso de las temperaturas en los alrededores de San Diego, que ha estado en alerta por calor excesivo. La última vez que un huracán o una tormenta tropical llegaron cerca de San Diego fue Nora en 1997, que ingresó a Estados Unidos como tormenta tropical cerca de Yuma, Arizona, y dejó también 2,5 centímetros de lluvia en el área de San Diego, agregó Small. Ad El gobierno de Baja California Sur informó que más de 1.600 personas se habían refugiado en albergues antes de la llegada del meteoro. Algunos arroyos se estaban desbordando ya y se cerraron algunas carreteras, apuntaron las autoridades. Los deslaves habrían bloqueado el paso en algunas carreteras de la península, pero no se reportaron heridos. Por otra parte, el huracán Earl estaba en alta mar en el Océano Atlántico pasó por el sureste de Bermuda el jueves por la noche tras debilitarse a categoría 3. Por la noche, Earl estaba a unos 150 kms (95 millas) al sureste de Bermuda. Tenía vientos máximos sostenidos de 150 km/h (90 mph) y se desplazaba hacia el norte-noreste a 24 km/h (15 mph). El ministro de Seguridad de la isla, Michael Weeks, dijo a reporteros antes en el día que las oficinas del gobierno y los servicios públicos seguirán funcionando, pero advirtió a la población que se prepare para condiciones de tormenta tropical.

